Atatürk'ün adı Malta'da bir caddeye verildi

Malta’nın Marsa kasabasında, tarihi Türk Şehitliği’ne yakın işlek bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi.

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Caddenin adı, Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği’nin merhum Büyükelçisi Erdeniz Şen’in isteği doğrultusunda verildi.

Törene Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem katıldı. Caddenin girişine Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü yazılı bir tabela yerleştirildi.

Büyükelçi Erdeniz Şen, 19 Mayıs’ta Ankara’da vefat etmeden önce, caddeye ‘Atatürk’ adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu.

Şen geçen yılki açıklamasında caddenin tarihi Türk Şehitliği’ne çok yakın olduğunu ve Türk mühendislerin yaptığı Marsa kavşağında yer aldığını belirtmişti.

Şen ayrıca bu girişimin ilk olarak eski büyükelçi Kerem Kıratlı döneminde başladığını, Malta hükümetinin kararıyla sürdüğünü ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olduğunu söylemişti.