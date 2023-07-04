Ataol Behramoğlu: Öcalan’ın kişiliğiyle ilgili sözler

Abdullah Öcalan’ın kişiliğiyle ilgili sözlere gelelim. Biri çıkarak bir ara açıklamalarını neredeyse bütün ulusça heyecanla beklediğimiz ve izlediğimiz “suç örgütü lideri”, Sedat Peker hakkında, “Son derece zeki bir adamdır, sürgündeyken elindeki dosyaları okuyarak siyaset bilimci oldu” dese, suçluyu ve örgütünü övmüş mü olacak?

Daha ileri gideyim: Hitler aslında fena bir ressam değildi, akademiye başvurusu kabul edilmiş olsa dünya belki de bir felaketten kurtulurdu desem, onu övmüş mü olurum? Merdan Yanardağ’ın sözlerinde herhangi bir bağlamla ilişkili olmaksızın bile suç aramak, sadece kasıttır, kötü niyettir.

Bu sözlerin hangi nedenle söylenmiş olduğuna gelirsek bunun tek bir nedeni vardır: İktidar tecritteki “terör örgütü” liderini, her türlü insan haklarını da çiğneyerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için elinde rehin olarak tutmaktadır.

Oysa Kürt sorununun çözümünde, insan hakları da çiğnenmeksizin bu kişiden aslında daha doğru olarak yararlanılabilir. Merdan Yanardağ’ın sözlerini doğru okumayarak ya da doğru okumak istemeyerek gerçeği saptırırsak doğru dürüst insan olmamız, yurttaş olmamız, hele hukukçu olmamız olanaksızdır.

Ataol Behramoğlu’nun yazısı