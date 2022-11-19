Asya-Pasifik liderlerinden, ‘Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırın’ çağrısı

Asya-Pasifik liderleri, Tayland’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın sona ermesi için çağrıda bulundu.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi. Fotoğraf: Reuters

APEC liderleri tarafından yayımlanan bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine işaret edildi.

Bildiride, savaş ve güvenlikle ilgili meselelerin ‘küresel ekonomi için ciddi sonuçları’ olabileceği vurgulanarak, birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşı kınadığı aktarıldı.

Savaşın derin enflasyona, gıda güvensizliğine ve tedarik zincirinde sorunlara yol açtığı kaydedilen bildiride, “Rusya Federasyonu’nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediyoruz” dendi.

APEC’in Çin ve ABD dahil 21 üyesi bulunuyor. Batılı ülkeler Ukrayna savaşının başından bu yana Çin’e Rusya’ya baskı yapması için çağrı yapıyor.