Aşırı sağ, Almanya’da yükselmeye devam ediyor

İslam ve göç karşıtı sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, son kamuoyu araştırmasına göre yüzde 20 oy oranına ulaştı.

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DW Türkçe, Almanya kamu radyo televizyon kurumu ARD’nin düzenli yaptırdığı DeutschlandTrend anketinin sonuçlarını aktardı. Buna göre pazar seçim yapılsa AfD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’yle (FDP) kurduğu koalisyonla iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) geride bırakıyor.

Geçen aya oranla bir puanlık kayba rağmen yüzde 28’le Hristiyan Birlik partisi birinci parti konumunda. Ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinden oluşuyor.

Onları yüzde 20’yle sağ popülist, İslam ve göç karşıtı, özellikle de Almanya’nın doğu eyaletlerinde çok güçlü olan ve bu bölgelerde yüzde 30’u geçen AfD takip ediyor.

Ankete göre başbakan Olaf Scholz’un partisi SPD yüzde 18’le ancak üçüncü parti olabiliyor. Üçlü koalisyonun ikinci ortağı Yeşiller de bir puan daha kaybederek yüzde 14’e ulaşabilecek. Hükümetin küçük ortağı liberal FDP’yse yüzde 7’yle geçen ayki yerini korumayı başardı. Muhalefetteki Sol Parti’yse, yüzde 5’lik seçim barajını aşamayarak federal parlamentoya giremiyor.

AfD adayı kazanmıştı

Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz’de yapılan seçimi AfD’nin adayı Hannes Loth kazanmıştı. Böylece ilk kez AfD’den bir siyasetçi belediye başkanı seçilmişti. Almanya’daki ilk AfD’li kaymakam Robert Sesselmann da geçen hafta Thüringen eyaletinin Sonneberg beldesindeki seçimi kazanmıştı.