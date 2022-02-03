Aşırı iklim olayları Avrupa’da, 40 yılda on binlerce can aldı, maliyeti 500 milyar avro

Avrupa Çevre Ajansı’nın bugün paylaştığı verilere göre seller ve diğer aşırı iklim olayları nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybetti. Aşırı iklim olayları 1980-2020 arasında geçen 40 yılda kıtada yarım trilyon avro maddi kayba yol açtı. En olumsuz etkilenen ülkelerin başında Almanya, Fransa, İtalya geliyor.
Maddi kayıp konusuna odaklanan ajans, ülkelerdeki sigorta şirketleri, ticari kaynak ve kurumlardan veri topladı. Bu kuruluşların birbirlerinden az da olsa farklı metodolojiler kullanıyor olması nedeniyle toplam maddi kaybın 450 milyar ila 520 milyar avro olduğu açıklandı. Net bir rakam verilmedi.
Avrupa Birliği üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu 32 ülkenin üye olduğu ajansın paylaştığı verilerde öne çıkan bilgiler şöyle:
*40 yılda kayda geçen 90 bin ila 142 bin ölüm hava ve iklimle ilintili olaylarla ilişkilendirildi. Çoğunluğunda neden aşırı sıcak hava dalgaları.
*Aşırı sıcak bu ölümlerin yüzde 91’ine neden olurken can kaybının yüzde 4’üne seller yol açtı.
*Maddi kayıpların yüzde 60’tan fazlasına aşırı iklim olaylarının yüzde 3’ü neden oldu.
Hidrolojik olaylar birinci sırada
*Maddi kayıplara neden olan etkenlerin başında ‘hidrolojik olaylar’ yani seller ve kuraklık geliyor. Kayıpların yüzde 44’üne bunlar neden oldu.
*Bu kayıpları yüzde 34’le ‘meteorolojik olaylar’ izledi. Çoğunluğu fırtına.
*Üçüncü sırada yüzde 14’le sıcak hava dalgaları geliyor. Yüzde 8’i ise diğer hava olaylarından kaynaklanıyor.
*Kayıpların yüzde 23’ünde söz konusu kurum, şirket, bina, belediyelerde sigorta vardı. Oranlar ülkeler arasında büyük farklılık gösterdi. Danimarka’da, hasar oluşan yerlerin yarısından fazlası sigortalıydı. Bu oran Litvanya ve Romanya’da yüzde 1.
Verileri rapor haline getiren isimlerden Wouter Vanneuville, aşırı iklim olaylarına karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. İklim krizinin etkisi arttıkça özellikle altyapı açısından hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Vanneuville, “2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşsak bile iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı, bu etkileri minimum düzeyde tutabilmek için önlem almalıyız” ifadelerini kullandı.