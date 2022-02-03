Aşırı iklim olayları Avrupa’da, 40 yılda on binlerce can aldı, maliyeti 500 milyar avro

Avrupa Çevre Ajansı’nın bugün paylaştığı verilere göre seller ve diğer aşırı iklim olayları nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybetti. Aşırı iklim olayları 1980-2020 arasında geçen 40 yılda kıtada yarım trilyon avro maddi kayba yol açtı. En olumsuz etkilenen ülkelerin başında Almanya, Fransa, İtalya geliyor.

Çekya’da, 2013 yılındaki sel felaketi. (Fotoğraflar: Reuters)

Maddi kayıp konusuna odaklanan ajans, ülkelerdeki sigorta şirketleri, ticari kaynak ve kurumlardan veri topladı. Bu kuruluşların birbirlerinden az da olsa farklı metodolojiler kullanıyor olması nedeniyle toplam maddi kaybın 450 milyar ila 520 milyar avro olduğu açıklandı. Net bir rakam verilmedi.