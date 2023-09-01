‘Aşık Shakespeare’ Türkiye’de ilk kez sahneleniyor

Uraz Kaygılaroğlu’nun ‘Shakespeare’e, Nezaket Erden’in ‘Viola’ karakterine hayat verdiği, efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ 4 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla sahneye aktarılan oyunun yönetmenliğini Serdar Biliş, koreografisini Beyhan Murphy, müziklerini Tuluğ Tırpan, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

Britanyalı tiyatro oyun yazarı ve senarist Tom Stoppard ile ABD’li senarist, roman ve oyun yazarı Marc Norman tarafından yazılan ve 71’inci Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Senaryo’, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ gibi ödülleri kazanan Aşık Shakespeare, aynı isimle sahneye uyarlanıyor.

Oyunda, Kaygılaroğlu ve Erden’in yanı sıra Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi oyuncular da yer alıyor.

Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendirilecek.

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor.

Oyunda bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor.

Oyunun prömiyer biletleri 4 Eylül’den itibaren passo.com.tr ve biletix.com.tr ve tiyatrolar.com.tr’de