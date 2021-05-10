Aşı yaptırana Drakula’nın şatosuna giriş bedava

Romanya’da Covid-19 aşısı yaptırmak istemeyenlerin sayısının fazla olması hükümeti sıradışı yöntemlere başvurmaya itti. Bunlardan biri Kont Drakula’nın şatosuna bedava girme imkanı.

Fotoğraf: news.sky.com

20 milyon nüfuslu ülkede, hükümet, eylül ayına kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini açıkladı. Ancak anketlere göre halkın yarısı aşıya sıcak bakmıyor. Bu, Avrupa’daki en yüksek oranlardan biri. 4 Mayıs verilerine göre sadece 2 milyon kişi iki dozu da yaptırdı.

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Aşıyı teşvik etmek için yol arayan yetkililer Kont Drakula’nın şatosunun girişine bir aşı merkezi kurdu. Pfizer-BionTech aşısı yaptıran herkese ‘Bran Kalesi’ olarak da anılan şatoya giriş bedava.

Şato idaresi hükümetle işbirliği yaptıklarını, mayıs ayında her hafta sonu randevu almadan giden herkesin aşısını rahatlıkla yaptırıp sonrasında da ülkenin önemli turistik merkezlerinden tarihi yapıyı gezebileceğini açıkladı.

Şatonun tanıtım müdürü Alexandru Priscu, “Randevu almakla uğraşmadan hem aşılarını olup hem de şatoyu gezi Ortaçağ’daki işkence yöntemleri hakkında bilgi edinebilirler” dedi.

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Romanya’da 1 milyon 66 bin 111 kişi virüse yakalandı, 28 bin 966 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.