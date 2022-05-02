Arslan Tekin: Briket evler Suriyelileri geri döndürmez

TAU Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan geçen yılın sonunda, “Suriyelilerin bayram tatili için Suriye’ye gitmelerine Türkiye özel olarak izin veriyor. Burada temel amaç sadece insanî bir buluşma değil, Suriyelilerin ülkeleri ile bağlarının kopmamasıdır. Böylece gönüllü geri dönüş için zemin sıcak tutuluyor. Akrabalarını, arkadaşlarını, hemşerilerini, evlerini, bahçelerini hiç görme imkânına sahip olmayanlar çok daha kolay koparlar ve tam da o zaman Suriye’ye dönmek konusunda duygusal kopuş da yaşanır. Bu ziyaretler gönüllü geri dönüş politikasının bir parçası olarak okunmalıdır.“ demişti. Ama yol kapandı şimdi.

R. T. Erdoğan, önceki gün Suriyeliler için yine briket evleri “kurtarıcı” gösterdi:

“Malum Suriye’nin kuzeyinde biz Türkiye olarak inşa ettiğimiz briket evlerle halkın gönlünü ciddi manada kazandık, kazanıyoruz. Hedefimiz ilk etapta inşallah burada 100 bin briket ev yapmak. Bir hedefimiz var; Türkiye’den oraya gidenleri veya Suriye’nin içinde o konutlara yerleşenleri önce oralarda iskân ettirelim, ondan sonra da inşallah bunların kendi evlerine geçmelerini de sağlayalım.“

Briket evlerle Suriyelilerin gönlü nasıl kazanılıyor, bilmiyorum ama bu evler, Türkiye’deki Suriyelileri döndürmez.