Arslan Bulut: Varlık satışı, iflas ilanı demektir

Anadolu Ajansı’nda “Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle ‘Doktor Kıyamet’ olarak bilinen yatırım gurusu Marc Faber, Türkiye’ye ilişkin iyimser” diye özetlenen başka bir haber var.

Faber’in iyimserliği bakın nereden kaynaklanıyormuş…

Faber, AA muhabiri Gökhan Kurtaran’a mevcut varlık fiyatlarının potansiyel yatırımcılar açısından Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde fırsat oluşturabileceğini belirterek, yaşanan küresel gelişmelerin ışığında yatırımcılara portföylerini ülkeler, bölgeler ve varlıklar arasında mümkün olduğunca çeşitlendirerek riskleri dağıtmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu ne demek?

“Türkiye’de varlık fiyatları ucuzdur ve yatırımcılar alım yapabilir ama alım yaparken riski dağıtmaları gerekir!” demek…

(…)

Faber’in Türkiye ile ilgili iyimserliği aldatıcıdır. Dünyada varlıklarını satarak düze çıkmış bir ülke yoktur! Varlık satışı, iflas ilânı demektir…

Arslan Bulut’un yazısı