Arslan Bulut: AKP ve MHP, İmamoğlu’nun genel başkan olmasını istemiyor

MHP’de en küçük bir değişime izin vermeyen Devlet Bahçeli’nin “CHP’de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim”diyerek tartışmaya katılması dikkat çekti…

Bahçeli, daha önce, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ettiğini de bildirmişti…

Tayyip Erdoğan’ın da aday olarak karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediği, sadece onu hedef almasından belliydi…

Ekrem İmamoğlu hakkında ise dava üzerine dava açılıyor, adaylık ihtimali zayıflatılıyordu.

Kısacası, AKP ve MHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını önledi şimdi de CHP Genel Başkanı adayı olmasını istemiyorlar. İmamoğlu’nda toplumu sürükleyici bir irade olduğunu kabul etmek demektir bu…

Arslan Bulut’un yazısı