Arjen Robben bir kez daha futbolu bıraktı

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Groningen’de forma giyen 37 yaşındaki Arjen Robben, bir kez daha aktif futbol hayatını sona erdirdiğini duyurdu.

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Bayern Münih’in sözleşmesini yenilememesi üzerine iki yıl önce futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız, daha sonra ülkesinin Groningen takımında yeşil sahalara dönmüştü.

Robben, kariyerinde Bayern Münih’in yanısıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giymişti. Ünlü futbolcu, Almanya’da sekiz, İngiltere’de iki, İspanya ve Hollanda’da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 614 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.