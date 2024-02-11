Aris Nalcı: İstediğimiz, diktatöre karşı durup taş atmaları değildi

Sanırım ben ve benim yaşıtlarımın bu ülkenin siyasetinden beklediği performansı ne siyasetçiler ne de mevcut partiler sergileyemediler.

Bizim 80’lerin yoklukları içerisinde büyüyen çocukluğumuz ve 90’ların stresinde evrilen ve şekillenen gençliğimizin beklentilerini karşılayamadılar.

İstediğimiz, diktatöre karşı durup taş atmaları değildi. Beklediğimiz bizden esirgenenlerin çocuklarımıza sağlanabilmesi idi.

Kişisel kararlarımızın ve oyumuzun bir şeye yaradığı inancının pekişmesi ve çocuklarımıza bir şeyler değiştirebildik diyebilmekti.

Sanırım başaramadık. Başardığımız tek şey biraz daha görünür bir muhalefet yaratabilmek için aday olanlara, Kürtlere, gereken görünürlüğü verebilmekti. Ama karşımızda bizi çürütmeye çalışan ve istediğimiz geleceği elimizden alacak olanlar vardı.

Aris Nalcı’nın yazısı