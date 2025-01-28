Arif Kızılyalın: Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk nasıl yan yana gelecek o sözlerden sonra

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Acun Ilıcalı ile Metin Öztürk bir etkinlikte nasıl yan yana gelecek, o sözlerden sonra kestirmek zor; biraz sakin olmak gerekiyor.

Evet, Türk hakemliği genel bir düşüş içinde. Eğer Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Abdulkadir Bitigen gibi isimleri, ortada maddi bir delil yokken görevden alır, onlardan yararlanmazsanız, deneyim barajını geçemeyen hakemler hata üstüne hata yapar. Bunun sonucunda da kulüpler “Yabancı hakem” diye şikâyet etmeye başlar.

Bu noktada TFF’nin hem şu anki başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hem de eski başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ciddi hataları var. Yukarıda saydığım ve hatta saymadığım hakemler, TFF’ye dava açsa kazanır; çünkü ortada somut bilgi yok. Aksine, Türkiye’de eleştirilse de bu isimler Avrupa’da başarıyla maç yönetiyordu.

Neyse! Mevlana’nın dediği gibi: “Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Arif Kızılyalın’ın yazısı