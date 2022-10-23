Arıcı ve dağcılar el ele: Halatla kayalıklara tırmanıp bal topladılar

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yüksek rakımlı dağlardaki kayalıklarda buluna doğal bal, binbir güçlükle toplanıp tüketiciye ulaştırılıyor.

Fotoğraflar: AA

El değmemiş doğası ve verimli yaylaları, ceviz bahçeleriyle ünlü Bahçesaray ilçesi, kovanlarda üretilen balın dışında yuvalarından kaçan arıların binlerce metre yükseklikteki dağların kayalık bölgelerinde yaptığı ‘kaya balı’yla da adından söz ettiriyor.

İlçeye 15 kilometre mesafede bulunan Altındere Mahallesi’nde arıcılık yapanlar bal için sarp dağları adım adım geziyor. Tespit ettikleri yuvalara ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alan arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri balı, sipariş verenlere gönderiyor.

Bu yıl da Tırpına Yaylası’na giden ‘bal avcıları’, uçurumlu bölgede kayalıkların arasında tespit ettikleri yuvaya ulaşamayınca profesyonel dağcılardan yardım istedi.

Bölgeye giden dağcılar, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arıcılarla birlikte halatlarla kayalıklara tırmanarak metrelerce yükseklikteki yuvaya ulaştı. Duman tutarak arıların sakinleşmelerini ve yuvadan uzaklaşmasını sağlayan arıcılar, içerdeki balı uzun saplı bıçakla kesip kutulara doldurdu ve iplere bağlanarak aşağı taşındı.

Altın değerinde

Arıcı Vahap Semo yaylada tespit ettikleri 13 noktadaki kaya balını alabilmek için dağcılardan yardım istediklerini söyledi: ”Emniyetimizi aldıktan sonra ip ve halatlarla 50 metredeki oyuğa indik. Zorlu bir tırmanışla balı keserek indirdik. Gerçekten de çok heyecanlı bir iş oldu. Bu bal altın kadar değerli. Kilogramını 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satıyoruz.”

50 yıldır arıcılık yapan Fikri Çağrıcı (65), bölgenin balını şöyle anlattı: “Bu balda hiçbir katkı maddesi yok. İnsan eli değmediği için çok değerli ve birçok hastalığa şifa. Çok güzel kokuyor. Hem ulaşılması hem de hasadı çok zor. Ulaşmak için büyük risk alıyoruz. Her yerde bulunmuyor. Birçok ülkeden ve ilden bu bal için bizi arayanlar oluyor.”

Bal için ilk kez tırmandık

Kaya balı için ilk kez tırmandıklarını ifade eden profesyonel dağcı Ömer Demez süreci şöyle anlattı: “Yüksek rakımda ve düz bir kayaya tırmanıyoruz. Çıkılması çok zor bir yerde. Sistemimizi hem aşağıdan hem de yukarıdan kurduk. Önce yukarıdan inip keşif yaptık sonra tırmandık. Her zaman spor olarak bu işi yapıyorduk ama bugün bal çıkarıyoruz. Tehlikeli bir iş. Adrenalin dolu güzel bir etkinlik oldu. Bal için tırmanmak farklı bir duygu.”