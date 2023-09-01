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Yaramazlara biraz batar!

Argun Darıcı: İsmail Kartal tecrübesini konuşturdu

5-1 rövanşında Twente çok hızlı oynamaya çalıştı. (…)

Taktik mücadelesi verdi ve akıllı oynadı Fenerbahçe. İlk maçtaki gollü galibiyetin avantajını korumak için daha çok toplu savunma yaptı.


İki organize atakta 23. dakikada Osayi’nin, 35’te ise Tadic’in gollük şutlarını Twente kalecisi çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren King’in 70. dakikada aldığı penaltıda Dzeko golü yaptı ve zaten garanti olan turu kesinleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal’a çok iş düştü maç boyunca… Kendisinin sakin kalması ve oyuncularına isabetli müdahalelerde bulunmasıyla tecrübesini konuşturdu. Bence İsmail Kartal bu konuda da rüştünü ispat etmiştir artık. Gruplarda başarılar Fenerbahçe…

Argun Darıcı’nın yazısı

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