Araştırmacı Özkiraz: 1,5 yaşındaki kızıma küfretti; MHP’li Yönter: Yalancısın

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’ın kendisini arayarak tehditlerde bulunduğunu ve bir buçuk yaşındaki kız çocuğuna yönelik sinkaflı küfürler ettiğini söyledi. Özkiraz, MHP’li Yönter hakkında pedofili davası açacağını ve ölüm tehdidi aldığı için koruma talebinde bulunacağını söyledi.

MHP genel başkan yardımcısı koltuğunda oturan İzzet Ulvi Yonter bir pedofili sapik.



Onu 1.5 yaşına gelmemiş bir çocuğa yaptığı tehditler için önce Devlet Bahçeli'ye sonra size şikayet ediyorum.



Tüm kadın ve çocuk hakları örgütleri ve tüm siyasilerden dayanışma bekliyorum+ pic.twitter.com/XqC7JV5gMv — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 4, 2021

Özkiraz, “İzzet Ulvi Yonter isimli MHP genel başkan yardımcısı 1 dk once arayıp 1.5 yaşındaki kızıma varana kadar küfretti. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu da oldu. MHP genel başkanı yok mu?” mesajını paylaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrı yaptı.

İzzet Ulvi Yönter ise bu mesajı paylaşarak, Özkiraz’ın söylediklerini reddetti. Yönter, “Sen alçak bir iftiracı olmanın yanında aşağılık bir yalancısın! Hukuken bedel ödeyeceksin!” dedi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk, Özkiraz’ın seçim barajının yüzde 7 olarak belirlenmesi yönündeki açıklamalarını paylaşarak hakaret ve küfür dolu mesajlar yöneltmişti. Daha sonra büyüyen tartışmaya, önceleri de Özkiraz’a benzer mesajlar atan Yönter de katılmıştı.

Özkiraz, Yönter’in kendisine attığı mesajların ekran görüntüsünü paylaşarak kendisinden telefon numarasının istendiğini bildirmişti.