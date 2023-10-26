Araştırma: Z kuşağı ekranda daha az seks istiyor

Araştırmaya göre, Z kuşağı izleyicileri ekranda daha az seks, daha çok arkadaşlık ve platonik ilişkilerin anlatıldığı içerikler görmek istiyor.

Fotoğraf: The Idol

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) akademisyenleri tarafından yıllık olarak hazırlanan ‘Teens & Screens’ (Gençler ve Ekranlar) raporuna göre, gençlerin yarısından fazlası (yüzde 51,5) HBO’nun ‘Euphoria’ ve ‘The Idol’ dizilerindeki gibi seks ve travmadan oluşan hikayeler yerine kendilerininki gibi hayatları yansıtan hikayeler izlemek istiyor.

The Guardian‘ın haberine göre rapor için 10 ila 24 yaşları arasındaki bin 500 kişiyle anket yapılırken, yalnızca 13-24 yaş aralığındaki gençlere seks ve romantizmle ilgili konular soruldu.

Gençler aseksüel karakterler görmek istiyor

Ankete göre gençlerin yüzde 44,3’ü ‘medyada romantizmin aşırı kullanıldığını’ düşünüyor. Yaklaşık yüzde 39’u ise aromantik ve/veya aseksüel karakterlerin daha fazla tasvir edilmesini isterken, yüzde 47,5’i dizi ve filmlerin çoğunda seksin gerekli olmadığını belirtiyor.

Gençler ayrıca, bir erkek ve kadının arkadaşlığının her seferinde aşka dönüşmesi gibi klişelerden de sıkıldıklarını söylüyor. Georgia’dan 17 yaşında siyah bir genç, ABD sinemasında platonik ilişkilerin eksikliğinin hissedildiğini belirterek şöyle diyor: “Her kız ve erkek arkadaşlığının bir noktada romantik olmak zorunda olmasından hoşlanmıyorum. Bazen insanlar sadece arkadaş olabilirler.”

New York’tan 23 yaşındaki Asyalı bir genç kadın ise başka bir ilişki klişesine dikkat çekiyor: “Erkek kadına pislik gibi davranır ama kadın sonunda ona aşık olur.”

Z kuşağında cinsel ilişki azaldı

Araştırmanın bulguları, Z kuşağında cinsel ilişkinin azalmasıyla da ilişkilendirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin yüzde 30’u daha önce en az bir kez seks yaptıklarını söylerken, bu oran 2019’da yüzde 38’e, önceki yıllarda ise yüzde 50’nin üzerine çıkmıştı. Bu, 1990’dan bu yana her iki yılda bir yapılan ankette kaydedilen en büyük düşüş oldu.

ABD’lilerin davranış eğilimlerindeki değişimleri onlarca yıldır takip eden Chicago Üniversitesi Genel Sosyal Araştırması, 2021’de 18-25 yaş arası her 10 Z kuşağı erkeğinden üçünün bir önceki yıl seks yapmadığını bildirdiğini ortaya koydu. Her dört Z kuşağı kadınından biri de bir önceki yıl hiç seks yapmadığını bildirmiştir.

UCLA tarafından yapılan bir araştırma, iki ya da daha fazla cinsel partneri olduğunu bildiren genç yetişkinlerin oranının da 2011’de yüzde 23’ten 2021’de yüzde 10’a gerilediğini ortaya koymuştur.