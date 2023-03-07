Araştırma: Yarım saatte uykuya dalamayanlarda bunama riski daha yüksek

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre 30 dakika içinde uykuya dalmakta güçlük çeken ya da uyku ilacı kullananların ileriki yaşlarda bunama riskinin daha yüksek. Gece uyandıktan sonra tekrar uykuya dalamayanlarda böyle bir bulguya rastlamadı.

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Uyku bozuklukları ile bilişsel bozukluklar arasındaki bağ kuran araştırmalara bir yenisi eklendi.

Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Uzmanı Dr. Roger Wong ve ekibi, ABD’de 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, 2011 ile 2020 arasında toplanan, ‘uykunun başlaması’, ‘uykunun sürdürülmesi’ ve ‘uyku ilacı kullanımı’ verilerine baktı.

2011’de bu kişilerin bilişsel bir şikayeti yoktu, ancak sonrasında bazılarında demansa rastlandı.

Sonuçları American Journal of Preventive Medicine’de (Amerikan Önleyici Tıp Dergisi) yayınlanan araştırma, ilk 30 dakikada uykuya dalamayanların ve uyku ilacı kullananların demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Gece uyanıp tekrar uyuyamamak o kadar da fena bir şey değilmiş!

Ancak uykuyu sürdürme bozukluğu bulunanlarda, yani gece uyanıp tekrar uyumakta zorlananlarda bu riske rastlanmadığı gibi tam tersine riskin düştüğü gözlemlendi.

Dr. Wong, “Uykuya başlama zorluğunun ve uyku ilacı kullanımının bunama riskini artırmasını bekliyorduk, ancak uykuyu sürdürme bozukluğunun riskini azalttığını görünce şaşırdık” dedi.

Gece uyanıp bulmaca mı çözüyorsunuz?

Gece uyanıp tekrar uyumakta zorlanmak nasıl olur da demans riskini azaltır? Bu sorunun henüz net bir cevabı yok, ancak bir teori var: Araştırmacılar, tekrar uyuyamayan kişilerin bilişsel rezervi koruyan veya artıran (bulmaca çözmek gibi) faaliyetlere bulunmasının bu riski azaltabileceğini tahmin ediyor.

Wong, ileriki yaştaki yetişkinlerin uykusunun çok çeşitli nedenlerle kaçabileceğini ve konunun hem sebep hem de sonuçlarını anlamak için daha fazla araştırma yapmak gerektiğini söylüyor.