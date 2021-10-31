Araştırma: Müzik beyin için iyi bir egzersiz

Fransa’da yapılan bir araştırma müziğin iyi bir beyin egzersizi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Fransa’nın Nice şehrinde yer alan Bourgogne Franche-Comté Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, 37 gönüllüyle birlikte müziğin beyin üzerindeki etkisini inceledi.

Gönüllüler, dokunmatik ekranlarda yanıp sönen hedeflere dokunmaya çalıştıktan sonra yarım saat boyunca odaklanma gerektiren ve beyni yoran aktivitelerde yer aldı. Daha sonra gönüllülerden bir grup, testlere ara vererek yürüyüş ve bisiklete binmek gibi aktiviteler yaptı. Bir diğer grupsa bu arada müzik dinledi. Son grupta yer alan katılımcılardan ise hiç bir şey yapmamaları istendi.

Aradan sonra tekrar teste tabi tutulan gönüllülerin sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı.

Test arasında müzik dinleyen ve fiziksel aktivite yapan iki grup, son testte kayda değer ölçüde daha başarılı oldu. Üç grup da zihinsel olarak yorgunluk belirtisi hissetmediklerini belirtirken müzik dinlemeyen ve fiziksel aktivitede bulunmayan grup, son testte diğer iki gruba kıyasla kötü sonuçlar aldı.