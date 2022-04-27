Araştırma: Kapalı halde prizde kalan cihazların faturaya yükü yüzde 20

Britanya’da enerji şirketi British Gas’ın araştırmasına göre prizde kalan güç tüketimi yüksek cihazların faturaya etkisi yüzde 20.

Fotoğraf: Twitter

Kapalıyken bile şaşırtıcı oranda elektrik tüketen cihazlar için ‘vampir cihaz’ terimi kullanıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından çekiliyor.

Bu hane başına 147 sterlin, yani Britanya’da ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

Vampir cihazların fişini çekmek, bunun en kolay yolları arasında yer alıyor.

Bu cihazlar arasında akıllı hoparlörler, laptoplar ve modemler de var.

TV’yi prize takmak yerine uzaktan kumandayla açma konforunun Britanya’daki yıllık bedeli 24 sterlin.

Diğer cihazlar içinse fatura şöyle:

Dijital yayın kutusu: 23,10 sterlin

Mikrodalga: 16,37 sterlin

Oyun konsolu: 12,17 sterlin

Bilgisayar: 11,22 sterlin

Termosifon: 9,80 sterlin

Çamaşır makinası: 4,73 sterlin

Yazıcı: 3,81 sterlin

Telefon şarjı: 1,26 sterlin

British Gas enerji uzmanı Marc Robson, elektronik cihazları açma-kapama düğmesi olan bir çoklu prize bağlayarak kullanmayı veya akıllı prizlere geçmeyi tavsiye ediyor.

Robson’un önerdiği diğer elektrik tasarruf yöntemleriyse şöyle: