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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: İnsan ömrü en fazla 120-150 yıl

Britanya ve ABD’de yapılan bir araştırma, insan ömrünün en fazla 120 ila 150 sene olabileceğini ortaya koydu. Hastalıklar önlense veya tedavi edilse bile bu süreyi aşmak pek mümkün gözükmüyor.

Fotoğraf: Pixibay

Araştırmacılar, bu kez “Kanserden, kalp hastalığından veya otobüs çarpmasından ölmezsek ne kadar yaşayabiliriz?” sorusuna yanıt aradı. Yaşlanma ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma, dün Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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Çalışmaya göre, deneklerin yaşları ilerledikçe iyileşme kabiliyetinde ciddi anlamda düşüş görülüyor.

Araştırma lideri Timothy V. Pyrkov, yaşlandıkça rahatsızlıkların iyileşmesi için gereken sürenin uzadığını ifade etti.

Araştırmada yer alan bilim insanı Andrei Gudkov da yaşa bağlı hastalıkların önlenmesiyle maksimum yaşam sürecinin uzayamayacağını dile getirdi.

Yaşlanmayı geciktirici doğru tedavilerin geliştirilmesi durumunda ise yaşam süresinde belli bir fark ortaya çıkabilir.

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