Araştırma: Haftada en az bir avokado tüketmek kalp krizi riskini azaltıyor

ABD’de yapılan bir araştırma avokado yemenin kalp krizi riskini azalttığını gösterdi.

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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kardiyovasküler hastalıklar yılda yaklaşık 18 milyon can kaybıyla dünyadaki başlııca ölüm nedeni.

American Heart Association dergisinde yayınlanan araştırmaya göre haftada en az iki porsiyon avokado yemek, nadiren ya da hiç yememeye kıyasla, kalp krizi geçirme riskini yüzde 21 azaltıyor.

Porsiyonun yarım avokada (yaklaşık 80 gram) olarak kabul edildiği Harvard T.H. Chan School of Public Health araştırması için kronik hastalıklarla ilgili uzun dönem hükümet araştırmalarına kaydolan 68 bin kadın ve 41 bin erkek takip edildi. Bütün katılımcılar çalışmanın başında kanser, kalp gibi hastalıkları olmayan kişilerden seçildi. 30 yıl boyunca dört yıllık aralıklarla beslenme şekilleri üzerine anketler yapıldı.

Tereyağı, işlenmiş et, yumurta yerine

Avokado tüketmenin genel etkilerine ek olarak araştırmacılar istatistiksel modelleme yaparak günde çeyrek avokadonun aynı miktarda yumurta, yoğurt, peynir, margarin, tereyağı veya işlenmiş et yerine tüketilmesi durumundaki etkilerini inceledi. Bu durumda kalp krizi riskinin yüzde 16-22 arasında azaldığı görüldü.