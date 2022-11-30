Araştırma: Günde 2 litre su içmeye gerek yok

Yeni bir araştırma, günde sekiz bardak su içmenin (2 litre) ‘fazla’ olabileceğini ortaya koydu.

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BBC Türkçe’nin Science Dergisi’nden aktardığına göre İskoçya’da Aberdeen Üniversitesi’nden araştırmacılar günde iki litre su içmenin genellikle ihtiyaç duyulandan fazla olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, günde ortalama 1,5-1,8 litre su içmeyi tavsiye ediyor.

Günde içilmesi gereken su miktarı vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarı anlamına gelmiyor. İnsanlar, su ihtiyacının bir kısmını gıdalardan karşılıyor.

Aberdeen’deki araştırmacılara göre, günde 2 litre su içmeyi öneren önceki araştırmalarda veriler doğru toplanmadı. Buna göre önceki araştırmalara katılanların günlük tükettiği gıda miktarı daha düşük gösterildi, bu sebeple günlük içilmesi gereke su miktarı bu araştırmalarda daha yüksek çıktı.

Bilim insanları, yeni araştırma için 23 farklı ülkeden, sekiz günlük ile 96 yaş arasındaki 5 bin 604 kişiyle çalıştılar. Araştırmacılar bu çalışmada, insanların tükettiği gıda miktarını daha iyi tahmin ettiklerini belirterek, tüketilmesi tavsiye edilen su miktarının daha az olması gerektiğini ortaya koydular.