Araştırma: Çocuk ve yaşlı bakımı bizde, market alışverişi robotta

İki üniversitenin ortak araştırması, 10 yıl içerisinde ev işlerinin yüzde 39’unu robotların devralacağını gösteriyor. Peki iş bölümünü nasıl yapacağız?

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BBC’de yer alan habere göre, Oxford ile Ochanomizu üniversitelerinden araştırmacılar, 10 yıl içerisinde ev işlerinin yüzde 39’unu robotların yapacağını söyledi.

İki üniversitedeki araştırmacılar, 65 yapay zeka (Artificial Intelligence) uzmanından 10 yıl içerisinde ev işlerindeki otomasyon gücünün nasıl şekilleneceğine dair görüşlerini istedi. Araştırmaya 29’u Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nden, 36’sı ise Japonya’daki Ochanomizu Üniversitesi’nden 65 uzman katıldı.

Büyük verinin analiziyle yapılan araştırmanın sonuçları dün PLOS One dergisinde yayımlandı.

Otomasyondan en fazla etkilenecek işin market alışverişi olacağını öngörülüyor. Çocuk ve yaşlı bakımıysa yapay zeka teknolojilerinden en az etkilenecek iş.

Erkekler sıcak bakıyor

Araştırmacılar, Britanyalı erkek uzmanların kadın meslektaşlarına kıyasla ev işlerindeki otomasyon konusuna daha sıcak baktığını, bu durumun Japonya’da ise tam tersi seyrettiği sonucuna vardı.

Ancak uzmanların robotların yapabileceğini düşündüğü görevler çeşitlilik gösteriyor. Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr Lulu Shi, “Çocuklara eğitim vermek, onlarla ilgilenmek gibi işler de dahil bakım işlerinin yalnızca yüzde 28’inin otomatikleştirileceği düşünülüyor” derken, market alışverişi için harcanan zamanın yüzde 60 oranında azalacağı öngörülüyor.

Güya robot köpek gezdirip kokteyl hazırlayacaktı!

Aslına bakılırsa, robotların insanları ‘on yıl içinde ev işlerinden kurtaracağı’na dair tahminler eskiden beri gündemde. 1966’da Tomorrow’s World adlı TV programında, akşam yemeği pişirebilen, köpeği gezdirebilen, bebeğe bakabilen, alışveriş yapabilen, kokteyl hazırlayabilen ve diğer birçok işi yapabilen bir ev robotundan söz edilmişti. Oysa o günler gelmedi!

Britanyalı erkeklerin yarısı , Japon erkeklerin beşte biri

Araştırmaya Dr. Kate Devlin, teknolojinin insanların yerini almaktansa onlara destek vereceğini söylüyor: “Birçok işi yapan genel bir robot yapmak zor ve pahalı. Bunun yerine, bizim yerimizi almaktansa bize yardımcı olan yardımcı teknolojiler yaratmak daha kolay ve kullanışlı.”

Britanya’da erkeklerin yaklaşık yarısı ev işlerini kadınlar kadar yapıyor. Japonya’da ise bu oran beşte bir.

Ev işlerinin kadınlar üzerindeki orantısız yükünün kadınların kazançları, birikimleri ve emeklilikleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu savunan uzmanlar, artan otomasyonun cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacağını savunuyor.