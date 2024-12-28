Araştırma: Cinsiyetçilik, kadınlarda Alzheimer ve bunama riskini artırıyor

Columbia Üniversitesi’nin yeni araştırmasına göre cinsiyet eşitsizliği, kadınların ruh sağlığına düşünülenden daha fazla zarar veriyor, alzheimer ve bunama riskini artırıyor.

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Cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yaşamları boyunca kadınların başına pek çok talihsiz durum geliyor. Örneğin erkeklerden çok daha düşük maaşlara çalışıyor ve iş dışında da bakım veren olmak gibi ağır şartlara göğüs geriyorlar. Tabii bu durumun beraberinde kötü ruh sağlığını da getiriyor.

Columbia Üniversitesi Vagelos Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi araştırmacılarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre ABD’nin en cinsiyetçi eyaletlerinde doğan kadınların, en az cinsiyetçi eyaletlerde doğan kadınlara kıyasla, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha hızlı hafıza kaybı yaşadıkları ortaya çıktı.

Çalışmada 1900’den 1960’a kadar olan altmış yıllık dönemde bir çok faktöre bakılarak, farklı eyaletlerdeki cinsiyet eşitsizliği ölçüldü. Çalışmanın lideri Justina Avila-Rieger, Fast Company’ye yaptığı açıklamada, en yüksek yapısal cinsiyetçiliğin 1910’da Mississippi’de, en düşükse 1940’ta Connecticut’ta olduğunu söyledi.

Bu iki örnek vakada doğan kadınlar için, 65 yaşından sonra bilişsel gerileme arasındaki farkın neredeyse on yıl olduğu bulundu.

ABD’de alzheimer hastalarının yaklaşık üçte ikisinin kadın olması bulguları özellikle önemli kılıyor.

Araştırma, yapısal cinsiyetçilik ile kadın sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen giderek artan sayıda çalışmaya katkıda bulunuyor.