Araştırma: Çiftlerin birlikte porno izlemesi cinsel hayatı olumlu etkiliyor

Yeni yapılan bir bilimsel araştırma, birlikte porno izleyen çiftlerin genellikle cinsel yaşamlarından daha memnun olduğunu ortaya koydu.

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Western Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada tamamı heteroseksüel çiftlerden oluşan 800 kişilik bir grupla görüşüldü.

Araştırmaya göre birlikte porno izlemenin ilişkileri olumsuz etkilediğine dair yaygın kanı pek de gerçekçi değil.

Araştırma sonuçlarını içeren makalede yer alan ifadeler şöyle: “Yapılan üç ayrı çalışmada, birlikte porno izleyen çiftlerin izlemeyen çiftlere göre daha sağlıklı bir ilişkiye sahip oldukları ve cinsel ilişki konusunda daha tatmin edici anlar yaşadıkları ortaya çıktı.”

Tek tarafın izlemesi olumsuz etkiliyor

Sadece tek tarafın porno izlediği ilişkilerde ise ortaya çıkan sonuç biraz daha farklı.

Sonuçlara göre tek bir tarafın porno izlemesi ilişkiyi negatif yönde etkiliyor ve cinsel tatminsizliğe yol açıyor.