Araştırma: 29 yaşanabilir gezegenden Dünya gözlemlenebilir

Gökbilimciler 29 yaşanabilir gezegenden Dünya’nın gözlemlenebilir olduğunu tespit etti.

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Bilim insanları, ‘uzaylı gözlemcilerin’ son beş bin yıl içinde Dünya’yı keşfedebilecekleri 1715 yıldız sistemi belirledi.

Haftalık bilim dergisi Nature’da yayınlanan araştırmaya göre Dünya’yı gözlemlemek için doğru konumda olan 46 yıldız sistemi, gezegenlerinin insan varlığına dair net bir sinyal (yaklaşık 100 yıl önce başlayan radyo ve TV yayınları) yakalamasına yetecek kadar yakın.

The Guardian’a konuşan ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden astronomi profesörü Lisa Kaltenegger, kendilerine ‘eğer dünyadakiler uzaylı olsaydı, kimin için olurdu’ sorusunu sorduklarını belirterek “Gezegenleri bulmamızın bir yolu, yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleri oldu” dedi.

İnsan yayınlarını dinlemeye yetecek kadar yakın olan yıldızlardan biri 45 ışıkyılı uzaklıktaki Trappist-1. Yıldız, dördü yaşanabilir olmak üzere en az yedi gezegene ev sahipliği yapıyor. Ancak bu gezegenler 1642 yıl daha Dünya’yı gözlemlemek için uygun pozisyonda olmayacak.

Edinburgh Üniversitesi Astronomi Enstitüsü’nden Profesör Beth Biller, çalışmanın Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması’na (SETI) yaklaşımı değiştirebileceğini söyledi.