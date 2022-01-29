Apple sonunda çözdü: Face ID maske varken de çalışacak

Apple’ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile getireceği yeni özellikler duyuruldu.

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15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.

Covid-19 süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri olan Face ID sorunları da yeni güncellemeyle çözülecek. iOS 15.4 ile birlikte iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.

Yeni güncellemeyle Universal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.

iPhone kullanıcıları ayrıca güncellemenin ardından ‘Kestirmeler‘ uygulamasında ‘Çalıştırıldığında Bildir‘ özelliğini kullanabilecek.