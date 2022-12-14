Apple, alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor

Apple, bir süredir uğraştığı Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen yeni rekabet yasası gerekliliklerine önümüzdeki yılın sonlarında uymak için iPhone ve iPad’lerinde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor.

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Bloomberg’ün aktardığına göre, alternatif uygulama mağazalarına izin verilecek olması, Apple’ın hızla büyüyen hizmetler birimi için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Microsoft, Meta, Amazon ve uygulama mağazaları olan diğer şirketler, Apple’ın planladığı değişiklik sonucunda satışlarını artırabilir. Ama bu şirketler kullanıcıları, Apple’ın kendi mağazasını kullanmanın sağladığı güvenlik ve basitlikten vazgeçmeye ikna etmeli.

Planlanan değişiklik kapsamında Apple kullanıcıları uygulamaları artık App Store kullanmadan iPhone’larına ve iPad’lerine indirebilecekler. Buna rağmen Apple, alternatif ödeme sistemlerine izin vermek gibi yasanın diğer hükümlerine uyup uymama konusunda karar vermedi.

Apple’ın kendi ödeme sisteminin kullanılmaması, App Store satın alımlarında yüzde 30’a varan komisyon almaktan elde ettiği milyarlarca dolarlık geliri tehdit edebilir.

Mobil analiz şirketi Sensor Tower’ın tahminlerine göre, geçen yıl App Store’da yaklaşık 10 milyar dolar değerinde işlem yapıldı.