Antarktika’da Covid-19 salgını

Antarktika’da şimdiye kadarki en büyük Covid-19 salgını kıtadaki en büyük istasyonda personelin yüzde 10’unun enfekte olmasıyla kaydedildi.

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The Guardian’ın aktardığına göre, salgın, Antarktika’daki en büyük üs olan ve ABD tarafından işletilen McMurdo istasyonunu görüldü. Ulusal Bilim Vakfı, ekim başından bu yana istasyonda bulunan 993 kişiden 98 kişinin testinin pozitif olduğunu söyledi.

Vakıf, salgını kontrol altına almak için nüfus yoğunluğu azaltmaya ve kıtaya seyahatlerde kısıtlamaya gitmişti.

Salgın, birçok bilim insanının iki ila üç aylık araştırma yapmak için uçtuğu ve istasyonun maksimum kapasiteye ulaştığı dönemde meydana geldi.

Aktarılana göre, şu an 64 aktif vaka var. Bunların çoğunda da hafif semptomlar gözleniyor.

Bu salgın, Antarktika’nın ilk salgın değil ama en büyüğü. Aralık 2020’de Şili üssünde 36 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bir yıl sonra da Belçika araştırma istasyonu Princess Elisabeth’teki 30 kişiden 11’i Covid olmuştu. Ocak 2022’de Arjantin’in Esperenza üssünde de 24 vaka tespit edilmişti.