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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da yasadışı salyangoz toplayan kişiye ‘biyokaçakçılık’tan para cezası

Antalya’nın Akseki ilçesinde Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yasadışı salyangoz toplayan Almanya uyruklu kişiye para cezası uygulandı.

Fotoğraf: Reuters

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bir kişinin izinsiz faaliyette bulunduğunu belirledi.


Eylem, ‘biyokaçakçılık’ kapsamında değerlendirilirken söz konusu kişinin bilimsel amaçlı kitap yazmak için salyangoz türlerini topladığı tespit edildi.

Arazide kullanılan malzemelere ve salyangozlara el koyan ekipler, şahsa da 109 bin 593 lira para cezası kesti.

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