Antalya’da üç yerde birden yangın: ‘Sabotaj olabilir’ şüphesi

Dış politika uzmanı Prof. Dr. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talimatı vermesini “Savaşta bile olmaz” diye yorumladı. Oran, büyükelçilerin bağlı bulundukları ülkelerden talimat almadan harekete geçmeyeceklerine vurgu yaptı.