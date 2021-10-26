Antalya’da üç yerde birden yangın: ‘Sabotaj olabilir’ şüphesi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde üç yerde çıkan yangından kısa sürede söndürüldü ancak sabotaj ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.
Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde dün akşam saat 22:30 sıralarında aynı anda yangın çıktı.
İhbar üzerine, Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının geniş alana yayılmasını engellemek isteyen ekipler, alevleri kısa sürede kontrole aldı.
DHA’nın haberine göre soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların üç ayrı bölgede aynı zamanda çıkması sabotaj ihtimalini artırdı.
Polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye görevini artırdı. Yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Türkiye’nin güneybatısında yaz aylarında çıkan orman yangınları, günler süren müdahalenin ardından kontrole alınabilmişti.