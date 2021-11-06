Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü

Antalya’da Ayşegül Sert isimli kadını tabancayla vurarak öldüren Sadullah G., aynı silahla başına ateş etti. Ağır yaralanan Sadullah G. hastanede tedaviye alındı.

Fotoğraf: Diken

DHA’nın aktardığına göre olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi’nde dört katlı binanın en üst katında meydana geldi.


PTT’den emekli Sadullah G., birlikte yaşadığı Ayşegül Sert’i sırtından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayan adam, “Sevgilimi öldürdüm, intihar edeceğim. Polise haber verin” dedikten sonra telefonu kapatıp tabancasıyla başına ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sadullah G.’nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

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