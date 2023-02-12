Antakya’da 149’uncu saatte gelen kurtuluş

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149’uncu saatte sağ çıkarıldı.
Taramalar sırasında altı katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya’dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık beş saat sürdü.
Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül’ü depremin 149’uncu saatinde kurtarmayı başardı.
İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.