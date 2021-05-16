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Yaramazlara biraz batar!

Anne-oğul, 25 gün arayla Covid-19’a yenik düştü

 Giresun’un Güce ilçesinde Covid-19’a yakalanan anne ve oğlu, 25 gün arayla yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

İlçenin Giyimli Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Zor’a, 15 Nisan’da teşhisi konuldu. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Zor, 21 Nisan’da hayatını kaybetti. Zor, Giyimli Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Zor’un 64 yaşındaki oğlu Bilal Zor da ondan birkaç gün sonra Covid-19’a yakalandı ve hastaneye yatırıldı. Bilal Zor bu sabah yaşamını yitirdi.

Zor’un cenazesi, annesinin yanına defnedildi.

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