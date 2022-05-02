Yeni Anna Wintour biyografisi: Bozuk paraları çöpe atar, yürürken insanlara çarpar

Medya dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü karakterlerinden Vogue editörü Anna Wintour’ı konu alan yeni biyografi kitabı ‘Anna’ yarın piyasaya çıkıyor.

Anna Wintour.

ABD’nin New York kentinden moda yazarı Amy Odell, üzerinde üç yıldır çalıştığı kitabı, Anna Wintour hakkında söyleyecek sözü olan 250 kişiyle söyleşerek kaleme aldı.

1988 yılından beri ‘modanın kara kaplı kitabı’ Vogue’un ABD edisyonunun baş editörü olan Wintour, iki yıldır Vogue’un yayıncısı Conde Nast’ın sanat yönetmenliğini de yapıyor. Kimilerine göre ‘moda dünyasındaki insanların kariyerlerini belirleyecek kadar güçlü’, kimilerine göre sanıldığı kadar etkili değil.

Ama bir gerçek var, hala çok merak ediliyor.

‘Anna’ hakkında The Guardian’a konuşan Amy Odell kitabı için “Anna Wintour’un nasıl güçlendiğini ve bu gücü elinde nasıl tutabildiğini anlamak için bir fırsat” diyor: “Üstelik, 34 yıldır göz önünde olmasına rağmen hala gizemli biri.”

Odell’in kitap için yaptığı kapsamlı röportajlardan süzdüğü ilginç detayların bazıları şöyle: