Anket: Gençler fedakarlık yapmaya hazır

Dell Technologies’in küresel çapta 15 pazarda 15 binden fazla gençle yaptığı anket, 18-26 yaş arasındaki genç yetişkinlerin uzun vadeli refah için bugünkü rahatından fedakarlık yapmaya hazır olduğunu gösterdi.

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Anket sonuçlarının analiz edildiği ‘Future-Proof’ (Geleceğe Hazır) başlıklı rapor, 18-26 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin sosyal ve ekonomik iyileştirme stratejilerine ilişkin görüşlerini içeriyor.

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) teknolojinin iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Gençler, hükümetlerin öncelik vermesi gereken ilk üç yatırım alanını; sürdürülebilir enerji (yüzde 42), döngüsel ekonomi (yüzde 39) ve sürdürülebilir toplu taşıma (yüzde 29) olarak sıralıyor. Katılımcıların dörtte biri (yüzde 25) ise sürdürülebilirlik için eğitime daha fazla destek istiyor.

Uzun vadeli hedefler için sıkıntıya razılar

Araştırma, Z kuşağının daha sürdürülebilir bir gelecek için net bir plan ortaya koyabilmeleri halinde, karar alıcılara zaman tanıyacağını da ortaya koyuyor. Buna göre Z kuşağının neredeyse yarısı (yüzde 47), sürdürülebilir bir büyüme için uzun vadeli strateji oluşturulması halinde kısa vadeli ekonomik kısıtlamalara razı.

Okullar teknolojiyi öğretemiyor

Z kuşağı, kariyerleri için gerekli dijital becerileri geliştirmenin değerinin farkında. Araştırmaya

göre katılımcıların dörtte üçü (yüzde 76) yeni dijital beceriler öğrenmenin kariyer imkanlarını

artırmak için gerekli olduğunu düşünüyor veya bu becerileri edinmeyi planlıyor.

Yarıya yakını ise (yüzde 44) okullarda sadece temel bilgisayar becerilerinin öğretildiğini ve yaklaşık onda biri (yüzde 12) teknoloji veya dijital beceriler konusunda hiç eğitim almadığını belirtiyor. Üçte birinden fazlası (yüzde 37) ise okulların kendilerini (16 yaş altı), kariyer planları için gereken teknolojik becerilerle donatmadığını söylüyor.