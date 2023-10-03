Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.
Son olarak Başakşehir’i çalıştıran Emre Belözoğlu, yeniden Süper Lig’e dönüyor. Belözoğlu, Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü oldu.
Başakşehir kariyeri
Başakşehir kariyeri 2021-2022 sezonunun 9’uncu haftasında 3-2’lik Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Belözoğlu, 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında 1-0’lık Konyaspor mağlubiyetiyle turuncu-lacivertlilere veda etmişti.
42 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi’ne son 16 turunda veda ederken, Türkiye Kupası’nda ise finalde Fenerbahçe’ye kaybetmişti.