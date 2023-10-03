Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

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Son olarak Başakşehir’i çalıştıran Emre Belözoğlu, yeniden Süper Lig’e dönüyor. Belözoğlu, Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü oldu.

Başakşehir kariyeri

Başakşehir kariyeri 2021-2022 sezonunun 9’uncu haftasında 3-2’lik Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Belözoğlu, 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında 1-0’lık Konyaspor mağlubiyetiyle turuncu-lacivertlilere veda etmişti.

42 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi’ne son 16 turunda veda ederken, Türkiye Kupası’nda ise finalde Fenerbahçe’ye kaybetmişti.