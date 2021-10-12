Ankara’daki yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Fotoğraf: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı’ndaki yol çalışmasında kemiklere rastlandı. İş makinesiyle yapılan çalışma durdurularak polise haber verildi.

DHA’nın aktardığına göre polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerle kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridiyle kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı. İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.