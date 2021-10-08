Ankara’da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Yarış pazar günü saat 15.00’da. Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında Türkiye Grand Prix’si öncesi puan farkı iki. Takımlar klasmanında ise zirvede Mercedes var.