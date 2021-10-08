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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı’ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00’dan, pazar günü ise saat 07.30’dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağıyla yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı’ndan Hipodrom Caddesi’ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.


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