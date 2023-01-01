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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da silahlı saldırı: Üç ölü, bir yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde, dün akşam gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Mamak’taki İmam Alim Sultan Caddesi’nde bulunan bir kafenin önünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Akrabalar arasındaki bir husumetten dolayı gerçekleştiği iddia edilen olayda, hastaneye kaldırılan dört kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat K’nin (16) ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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