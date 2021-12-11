Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Altı ölü, üç yaralı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
AA’nın aktardığına göre Yusuf Öğüt idaresindeki otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16’ncı kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı’nda, Mustafa T.’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ankara’daki hastanelere kaldırıldı, cenazeler ise Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazada yaşamını yitiren beş kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir’den Kahramankazan’a geldiği öğrenildi.