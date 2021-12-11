Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Altı ölü, üç yaralı

Kadınlar en çok kanserden (özellikle de meme kanseri) korksa da ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarından ölüm oranlarında kadınlar erkekleri geçti ve aradaki fark her geçen yıl daha da açılıyor. Ancak bu tabloya rağmen sadece beş kadından biri, kalp ve damar hastalığından yana kaygı duyuyor.