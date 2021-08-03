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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da havai fişek ve mangal yasağı

Ankara’da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların oluşturduğu yangın riskine karşı belediyelerin mesire alanlarında mangal yapmak yasaklandı. Ayrıca havai fişek kullanımı da yasak dahilinde.

Fotoğraf: DHA

Kararı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu.


Yavaş paylaşımında, “Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için kampanya başlattığını açıkladı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmıştı. 25 Temmuz’da Atatürk Orman Çiftliği’nde çıkan yangında ise 5 hektarlık alan kül olmuştu.

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