AOÇ yangınında ‘en az 10 yıl hapis’ istemi

Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıkarmakla suçlanan kişiye 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı’nda bulunan arazide 25 Temmuz’da yangın çıkmış, iki saatlik mücadeleyle alevler söndürülmüş, 5 hektar alan zarar görmüştü.

Polis tarafından bölgede gözaltına alınan M.T., sorguda sorulara alakasız cevaplar verince Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne sevk edilmişti.

Burada akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için gözetimde tutulması gerektiği yönünde rapor verilmesi sonrası ise mahkeme kararıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi’ne götürülmüştü.

M.T. hakkında Orman Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı. T.’ye ‘kasten orman yakmak’ suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianame Ankara ağır ceza mahkemesine gönderildi.

‘Cebinden çakmağı gösterdi’

İddianamede, T.’nin yangınla ilgili sorulan sorulara ilgisiz cevaplar verdiği ancak görgü tanığının, şüpheliyi elinde yanan odun parçasıyla yarı çıplak alevlerin yükseldiği alanda gördüğünü, daha sonra yangının hızla yükseldiğini söylediği aktarıldı.

Yine zanlının yakalandığında, polis memurunun “Yangını sen mi çıkarttın” sorusuna, cebinden çıkardığı çakmağı göstererek cevap verdiğinin tutanaklarda yer aldığı belirtildi. İddianamede T.’nin terör örgütleriyle irtibatının tespit edilemediği de kaydedildi.