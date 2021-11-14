Ankara’da freni boşalan kamyon araçları ezdi

Ankara’da freni boşalan kamyon, park halindeki araçları ezdi.
AA’nın aktardığına göre Keçiören Bölük Caddesi’nde park halindeki kamyonun freni boşaldı.
Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi’nde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, iki araca daha hasar verdi.
Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu altı araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.