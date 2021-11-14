Ankara’da freni boşalan kamyon araçları ezdi

Kimdir milletvekili? Anayasaya göre seçildikleri bölge ya da kendilerini seçenleri değil ‘bütün milleti’ temsil ederler. Soyut bir kavramı, millet/ulusu temsil ediyorlar. Soyut olanı temsil ediyorlar ki, somut olan bizler kendilerine olur olmaz rahatsızlık vermeyelim!