Ankara’da bir evde beş Afgan bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde, beş Afgan bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre Örnek Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu beş kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan beş kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ölüm sebebinin bıçaklama olduğunu tespit etti.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği’nden konuya dair açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen beş şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.”