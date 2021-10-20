Ankara’da 22 belediye otobüsü elektrikli hale getirilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü’ne ait 22 dizel otobüsün elektrikli hale getirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

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BELKA Teknoloji Merkezi’deki imza törenine, ABB Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek katıldı.

Törende konuşan Yavaş, seller ve kuraklıkların tek sebebinin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: “Ülkemizin Paris Anlaşması’na imza attığı günlerde, inşallah ülkemizde çevreci bütün yaklaşımlar sergilenecek ve çevre dostu araçlardan tutun her konuda çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz.”

Yavaş, “Elde edilecek ‘know-how’a herhalde dünyada şu anda kimse fiyat biçemez. Bu kadar önemli bir olayı burada gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.