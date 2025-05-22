Ankara merkezli 'akaryakıt kaçakçılığı' operasyonu: Altısı kamu görevlisi 26 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında altısı kamu görevlisi olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve çeşitli suçlarla kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere İstanbul, Ankara, Kocaeli dahil 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin sahte belgelerle çeşitli kamu kurumlarına kaçak akaryakıt sattıkları, üç farklı kurumun kalorifer yakıtı ihalelerine hile karıştırdıkları ve bazı kamu görevlilerine rüşvet verdikleri belirlendi.

Operasyonda, kamu kurumlarına verilmesi planlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakıt, kamu kurumlarından çalındığı tespit edilen 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtıyla ağır sanayi, tonajlı araçlar ve kamu binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere hazırlanan 329 bin litre karışımlı akaryakıta el kondu.

Şüpheliler hakkında, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi ve özel belgede sahtecilik’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘mühür bozma’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.