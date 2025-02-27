Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarında 'ay yıldız' dönemi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Kaymakam Vehbi Bakır “Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor. Ne kadarının telef olduğu sonra belli olacak” dedi.