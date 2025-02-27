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Yaramazlara biraz batar!

Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarında 'ay yıldız' dönemi

Anıtkabir çevresindeki trafik lambalarında artık ‘ay yıldız’lı kırmızı ışık yanıyor.

Fotoğraflar: AA

Anıtkabir’in çevresindeki trafik ışıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) değişikliğiyle ‘ay yıldız’ şeklinde yanıyor.


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