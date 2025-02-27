Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarında 'ay yıldız' dönemi

Anıtkabir çevresindeki trafik lambalarında artık ‘ay yıldız’lı kırmızı ışık yanıyor.
Anıtkabir’in çevresindeki trafik ışıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) değişikliğiyle ‘ay yıldız’ şeklinde yanıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Anıtkabir çevresindeki trafik lambalarında artık ‘ay yıldız’lı kırmızı ışık yanıyor.
Anıtkabir’in çevresindeki trafik ışıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) değişikliğiyle ‘ay yıldız’ şeklinde yanıyor.
bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı.
Almanya’da 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış üç bombanın imhası için Köln’ün Deutz bölgesinde yaşayan 20 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Veryansın TV’nin kurucusu gazeteci Nihat Genç entübe edildi.
37 yaşındaki İngiliz şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandığını duyurdu.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Kaymakam Vehbi Bakır “Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor. Ne kadarının telef olduğu sonra belli olacak” dedi.