‘Aniden’le Tokyo Film Festivali’nde yarışacak Melisa Önel: Süzülme özgürlüğünü göstermek istedik

Melisa Önel’in yeni filmi ‘Aniden‘in dünya prömiyeri 35’inci Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde gerçekleşecek. Asian Future bölümünde yarışacak olan film, Tokyo’da seyirciyle ilk kez buluşacak.

Başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı kadroda Dilan Çiçek Deniz konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Feride Çiçekoğlu ve Melisa Önel’in kaleme aldığı senaryo, koku alma duyusunu kaybeden Reyhan’ın hayatla yeni bağlar kurmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Festival öncesi ABD merkezli sanat dergisi Variety’e konuşan Önel, ‘bir kulağından duyma yetisini kaybedince bir şeyi kaybetmenin ne kadar önemli olduğunu anladığını’ söyledi: “Bir kokuyu kaybetme unsuru, Covid’le ilgili değil, kendi vücudunuzun hissiyatını kaybetme fikriyle ilgiliydi. Bir kulağımda duyma yetisini kaybetmiştim. Bir şeyi kaybettiğinde, ne kadar önemli olduğunu anlarsın.

Kokunun anılarla, kişinin benlik duygusuyla çok ilgisi vardır. Ve bu dışarıdan pek belli olmaz. Görüşünü kaybetmek gibi değil. Bu çok ince bir şey. Kaybedersin. Bir sorun yokmuş gibi görünü ama bir şey de vardır. Film geriye gitmeye çalışıyor. Olaylara belirli bir şekilde bakıyoruz: ‘Göründüğümüz gibi miyiz yoksa altında daha fazlası mı var?’“

‘Hayatın farklı evrelerinde kendimizi keşfetme sürecinden geçiyoruz‘

Yönetmen, daha önce filmin ‘kimlik, kadınlık, kadın arzusu ve özgürlüğü’ konu edindiğine dair yazısı hatırlatılınca bunu şöyle açtı: “Bunun yaşa ermekle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Kırklı yaşlarında da olabilir. Sadece ergenlik döneminde olmak zorunda değil. Hayatın farklı evrelerinde kendimizi keşfetme sürecinden geçiyoruz.

Ana karakter yaşamdaki yerini çok geç bir yaşta buluyor. Kendisini neyin beklediğini bilmeden, sonrasını bilmeden yola çıkıyor. Sadece akmanın özgürlüğünü göstermek ve şunu sormak istedik: Kendinizi bir birey olarak tamamlamanız gerektiği zaman da kendinizden başka bir şey olabilir misiniz?”